Дизайн сайта по ремонту телефонов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок1310 просмотров
#1$50

Необходим практичный дизайн сайта по ремонту телефонов.

Сайт по видам деятельности будет похож на expressgsm.ru, но конечно не с таким убогим дизайном.

Требуется дизайн главной страницы, для внутренних (текстовая) — только расположение самого текста — остальная часть страницы — как главная, поэтому оплата как за одну страницу.

в приложении логотип.

Желательно использование его цветов. Но не серый фон.

11 лет назад
SeasonID
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Победитель конкурса

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
#1
Cпасибо, все подошло хорошо.
Благодарю за интересный конкурс. Рад, что смог помочь. Оплата вовремя, задание довольно четкое. Был рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
#1

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