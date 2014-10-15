# 1 — $ 50

Необходим практичный дизайн сайта по ремонту телефонов.

Сайт по видам деятельности будет похож на expressgsm.ru, но конечно не с таким убогим дизайном.

Требуется дизайн главной страницы, для внутренних (текстовая) — только расположение самого текста — остальная часть страницы — как главная, поэтому оплата как за одну страницу.

в приложении логотип.

Желательно использование его цветов. Но не серый фон.