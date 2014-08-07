Дизайн сайта визитки

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт43 заявки303 просмотра

Разыскивается дизайнер для создания сайта клуба молодых инвалидов (только дизайн!). Подробное ТЗ, логотип и примеры того, что нравится прикреплены к проекту. Бюджет готовы обсудить, но примеры подобных работ обязательны! Оставляйте, пожалуйста, свои контакты.

Студиям/командам/менеджерам делаю сразу отказ. В случае успешного сотрудничества, будут постоянные заказы!

11 лет назад
AVANTOO
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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