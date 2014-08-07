Требуется делать водяной знак и слово акция на наши фото по недвижимости на постоянной основе. Пример https://yadi.sk/d/xVh_KTg1ZCwYq Если можете улучшить будет отлично Описание работы: Вам будут скидывать постоянно ...
Дизайн сайта визитки
Разыскивается дизайнер для создания сайта клуба молодых инвалидов (только дизайн!). Подробное ТЗ, логотип и примеры того, что нравится прикреплены к проекту. Бюджет готовы обсудить, но примеры подобных работ обязательны! Оставляйте, пожалуйста, свои контакты.
Студиям/командам/менеджерам делаю сразу отказ. В случае успешного сотрудничества, будут постоянные заказы!
Заявки фрилансеров
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