Придумать дизайн информационного сайта. Сайт со статьями на разную тематику. Главную и второстепенные страницы. Желательно в короткие сроки.
Требуется доработка дизайна Главной и 7 внутренних
Здравствуйте, уважаемые исполнители! Необходимо ответственно взяться и доработать начатый проект. Есть дизайн Главной страницы – 2 варианта. Из первого надо взять – верхнюю часть, из второго – нижнюю. Скомбинировать корректно по цветовой гамме. Также поменялся цвет логотипа, потому заменить ключевые цвета на соответствие логотипу.
Есть проблема в том, что от одного макета нет исходника. От одного есть psd, от другого только картинка, исполнитель не передал.
Далее необходимо нарисовать 7 внутренних страниц – Ну вообщем так: О нас, Список всех услуг, и сама услуга, Пресс-центр (фото, статьи, блоги), Врачи (типичная врача,и не типичная – для Главврача), Контакты. Техническое задание для внутренних в данный момент готовлю.
В приложении комментарии к Главной – возможно кое что не понятно, потому что это комментарии исполнителю. Картинка – это я скомбинировала как мне необходимо – два дизайна (верх и низ)
Желательно указывайте стоимость проекта и срок реализации.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт11 лет назад
Уважаемые фрилансеры, настал тот момент когда накопилось несколько проектов, требующие отрисовки полноценного уникального дизайна. В данный момент наши основные дизайнеры - работают над более сложными проектами, времени совсем нет. Итак, нужен ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт11 лет назад
Вначале дизайн главной. Потом еще потребуется дизайн многих страниц. Так же нужен дизайн логотипа. Только качество ! Возможно даже надо будет прорисовать что-тоДизайн сайтов46 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен дизайн лендинга для услуги антиколлектор на сайте www.cvd.ru Возможно понадобится верстка. Если делаете качественный продукт и хорошую цену предложите. То будем делать еще 3 лендинга.Завершен10 лет назад
Необходим толковый дизайнер, который сделаем красивый макет, фона для сайта gidrolock.su Что примерно необходимо: http://prntscr.com/4a23nz Картинка в приложении:Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать дизайн слайда в слайдер Темного (черный, темных цветов фон) и стильные контур "Новой Москвы" с определенным текстом. Размер слайда - 1920х1200 px Сделать нужно сейчас.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Для сайта о бесплатном программном обеспечении нужен дизайн главной страницы. Подробности в прикрепленном документе. С победителем возможна работа по созданию внутренних страниц для данного проекта за дополнительную плату.Завершен11 лет назад
Нужна разработка дизайна для 3х вап сайтов для просмотра видео. Главная и 2 внутр страницы. Последующая верстка.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
В целом, хотелось бы найти дизайнера для постоянного сотрудничества, т.к. работа периодически бывает. На данный момент есть сайт с заданным общим направлением (цвета, стиль), но некоторые странички и элементы требуют отдельной проработки в общей ...Завершен11 лет назад