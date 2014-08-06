Требуется доработка дизайна Главной и 7 внутренних

Здравствуйте, уважаемые исполнители! Необходимо ответственно взяться и доработать начатый проект. Есть дизайн Главной страницы – 2 варианта. Из первого надо взять – верхнюю часть, из второго – нижнюю. Скомбинировать корректно по цветовой гамме. Также поменялся цвет логотипа, потому заменить ключевые цвета на соответствие логотипу.

Есть проблема в том, что от одного макета нет исходника. От одного есть psd, от другого только картинка, исполнитель не передал.

Далее необходимо нарисовать 7 внутренних страниц – Ну вообщем так: О нас, Список всех услуг, и сама услуга, Пресс-центр (фото, статьи, блоги), Врачи (типичная врача,и не типичная – для Главврача), Контакты. Техническое задание для внутренних в данный момент готовлю.

В приложении комментарии к Главной – возможно кое что не понятно, потому что это комментарии исполнителю. Картинка – это я скомбинировала как мне необходимо – два дизайна (верх и низ)

Желательно указывайте стоимость проекта и срок реализации.