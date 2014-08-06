Дизайн и вертска под вап. 3 сайта по 3стр.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок160 просмотров

Нужна разработка дизайна для 3х вап сайтов для просмотра видео. Главная и 2 внутр страницы. Последующая верстка.

11 лет назад
andrey2k
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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