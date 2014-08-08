Креативный лендинг для благотворительного фонда

$220
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок383 просмотра

Необходимо разработать страницу для благотворительного фонда. Лендинг должен быть креативный и интересный по типу тех, что публикуются в Рейтинге Рунета.

11 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

bratchenko
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$220
1 день
Спасибо за отличную работу и огромное терпение!
Работа прошла хорошо. Оплата моментальная. Общение приятное и адекватное.

Заявки фрилансеров

bratchenko
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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