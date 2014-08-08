Для страницы сайта http://films-iphone.com/android/ нужна тематическая подложка, чтобы было понятно, что это сайт с фильмами на андроид В стиле: http://films-iphone.com/bk/malchishnik3_1.jpg http://films-iphone.com/bk/iron_man_1.jpg http://films-iphone.com/bk/oxotniki_na_vedm_1.jpg Плачу за подложку 20$
Креативный лендинг для благотворительного фонда
Необходимо разработать страницу для благотворительного фонда. Лендинг должен быть креативный и интересный по типу тех, что публикуются в Рейтинге Рунета.
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