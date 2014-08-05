Редизайн сайта ИМ тематики handmade

Требуется редизайн сайта на wordpress + Woocommerce.

Мы продаем Handmade изделия оптом для магазинов подарков по всей России и миру.

http://handmade-optom.ru

Новый дизайн предпочтительно что бы был эмоциональным ( обыгрывался успех в бизнесе и продажах подарков) и со слайдером ( 2 слайда) и не перегружен текстом и банерами.

Так как товаров очень мало (10) Фото для товаров должны быть большими.

Весь дизайн предпочтителен в стиле лендинга со множеством УТП.

Главное что бы сразу с первого взгляда было ясно и понятно о чем сайт и для кого он.

Целевая аудитория - предприниматели ( 80 % женщины)

Возможен последующий заказ верстки.