Добрый день!

Требуется разработать дизайн одностраничного сайта журнального типа:

www.asseenontv.com/dump-c...

www.asseenontv.com/ankle-...

www.asseenontv.com/grasso...

www.asseenontv.com/pocket...

www.asseenontv.com/purrfe...

На сайте будет продаваться один товар – www.hotnailpens.com/

Дизайн должен быть ярким, пестрым, красочным, эмоциональным. Страница сайта должна представлять из себя одно целое (как одна страница журнала), а не делится на блоки. Должно быть максимум графики и минимум текста.

Подробное ТЗ с примерами предоставлю при выборе исполнителя.

Рассматриваю кандидатов (веб-дизайнеров) только с опытом работы в данном направлении, без опыта не беспокоить.

Цена неокончательная, в ответах пишите свои предложения. Срок выполнения: 2-3 дня.