Требуется создание демотиваторов, комиксов, забавных картинок для портала танцев (pole dance, стретчинг). Оплата за картинку 50 руб. Закупаем в любом количестве.
Дизайн одностраничного сайта журнального типа
Добрый день!
Требуется разработать дизайн одностраничного сайта журнального типа:
На сайте будет продаваться один товар – www.hotnailpens.com/
Дизайн должен быть ярким, пестрым, красочным, эмоциональным. Страница сайта должна представлять из себя одно целое (как одна страница журнала), а не делится на блоки. Должно быть максимум графики и минимум текста.
Подробное ТЗ с примерами предоставлю при выборе исполнителя.
Рассматриваю кандидатов (веб-дизайнеров) только с опытом работы в данном направлении, без опыта не беспокоить.
Цена неокончательная, в ответах пишите свои предложения. Срок выполнения: 2-3 дня.
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