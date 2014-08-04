Требуется создание демотиваторов, комиксов, забавных картинок для портала танцев (pole dance, стретчинг). Оплата за картинку 50 руб. Закупаем в любом количестве.
Нужно сделать дизайн для фриланс биржи
Нужно сделать дизайн для фриланс биржи (типа oDesk.com, freelancer.com, fl.ru).
Дизайн должен быть англоязычным.
Отдельно указывайте цену на сам дизайн и на верстку.
В своих заявках указывайте цену и ориентировочное время выполнения, а также примеры предыдущих дизайнов. Заявки без сроков, стоимости и примеров рассматриваться не будут!
Заявки фрилансеров
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