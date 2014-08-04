BCAD -конструктор мебели

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки112 просмотров

Дизайнерскому бюро требуется конструктор мебели.

Разработка документации( распиловка, чертежи присадок, выпилов и пр., схема сборки)‚ в программе bCAD или Базис Мебельщик.

Работа удаленная по проектная.

График работы согласовывается под каждый проект отдельно.

Работа удаленная по проектная.

График работы согласовывается под каждый проект отдельно.

Пожалуйста, сразу давайте ссылку на ваше портфолио.

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение ТОЛЬКО голосом. В переписку не вступаем.

11 лет назад
de4r5
40 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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