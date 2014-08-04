Требуется разработать логотип SEO СТУДИИ название seofit Лого должно быть красивым, ярким и запоминающимся. c ховер-эффектом(поэтому 2 варианта на фиолетовом и оранжевом фоне) фон приложил.
BCAD -конструктор мебели
Дизайнерскому бюро требуется конструктор мебели.
Разработка документации( распиловка, чертежи присадок, выпилов и пр., схема сборки)‚ в программе bCAD или Базис Мебельщик.
Работа удаленная по проектная.
График работы согласовывается под каждый проект отдельно.
Работа удаленная по проектная.
График работы согласовывается под каждый проект отдельно.
Пожалуйста, сразу давайте ссылку на ваше портфолио.
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение ТОЛЬКО голосом. В переписку не вступаем.
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