Ищу веб-дизайнера

Уже есть два сайта: розничный интернет-магазин + сайт-визитка оптового звена. Требуется сделать редизайн интернет-магазина и сайта визитки, чтобы они были в едином стиле (сразу бросалось в глаза, что это одна организация), а интернет-магазин стал ...