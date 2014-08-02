Требуется разработать дизайн одностраничника для агентства по продвижению бизнеса в интернете Пример цветовой гаммы будет предоставлен Макет будет предоставлен Задание будет внятным и адекватным Потребуются картинки в ...
Создание дизайн макета на основе других 4 сайтов.
Здравствуйте.
Необходимо создать макет дизайна psd. формата, переделать дизайн существующего сайта http://melfi.ru с сохранением его индивидуальности c добавлением дизайнерских элементов с других сайтов http://wooder.by/ и др., техническое задание отправлю.
Оплата — Яндекс.Деньги.
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Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!!
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Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!
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