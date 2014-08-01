Дизайн одностраничника

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка218 просмотров

Разработать дизайн одностраничника для Лид-агентства. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. Наворотов по красоте не надо - максимально читаемый. Кнопки красные. В основном - пастельные тона. Работа по безопасной сделке. Срок работы 2 дня.

11 лет назад
hutor127
Ирина 
59 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн + верстка для видеочата

    Нужно сделать дизайн и верстку для видеочата (1 главная страница + 1 внутренняя) . Весь функционал доступен сейчас по адресу http://komarela.ru, в дальнейшем будет располагаться на другом домене. В числе прочего нужно изменить размещение и ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выполнить редизайн сайта

    $500

    Есть сайт-одностраничник, посвященный новостройке - www.novbud.kiev.ua. Необходимо выполнить его редизайн и добавить параллакс эффекты. Содержание сайта менять не надо. Также добавить каких-нибудь "продающих" штучек. Есть хорошие панорамные фото, которые можно использовать как фоновые (примеры ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн Лендинга на тему Кондитерской

    Уважаемый дизайнер. Необходимо сделать дизайн посадочной страницы для кондитерского цеха ( доставка продукции ). Что я предлагаю для Вас: - ТЗ - логотип - прототип сайта - фотографии высокого качества ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн лэндинг-пэйдж

    $100

    Требуется дизайн одностраничника/ов (Landing page). Укажите вашу цену и сроки. Работа есть. Необходимы ответственные люди с креативом. Нужны фрилансеры для долгосрочной работы. Плюшки, бонусы и ...

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    Нужен Дизайн одностраничника. Фирма по производству брусчатки. Бюджет 2500 руб От вас: Опыт больше 1 года. Рассмотрю предложения , в котором указаны срок, цена и портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перерисовать сайт в PSD с небольшими правками

    Добрый день! Требуется человек, который сможет оперативно перерисовать сайт http://www.ingpostavka.ru/ в Фотошопе в PSD-макет. Будет ряд правок - обсудим перед тем, как вы приступите. Правки из разряда - написать другой текст в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад