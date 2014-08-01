Нужно сделать дизайн и верстку для видеочата (1 главная страница + 1 внутренняя) . Весь функционал доступен сейчас по адресу http://komarela.ru, в дальнейшем будет располагаться на другом домене. В числе прочего нужно изменить размещение и ...
Дизайн одностраничника
Разработать дизайн одностраничника для Лид-агентства. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. Наворотов по красоте не надо - максимально читаемый. Кнопки красные. В основном - пастельные тона. Работа по безопасной сделке. Срок работы 2 дня.
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