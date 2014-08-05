Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Без прокруток вверх-вниз и вправо-влево. (Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей). Наворотов по красоте не надо – максимально читаемый. Простой и аккуратный.Текст “ без засечек”: примерные шрифты - ...