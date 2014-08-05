Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Без прокруток вверх-вниз и вправо-влево. (Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей). Наворотов по красоте не надо – максимально читаемый. Простой и аккуратный.Текст “ без засечек”: примерные шрифты - ...
- $50Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Вёрстка одностраничника для ниши продажа павлинов. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. 1 страничка. Работа по безопасной сделке. Срок работы 2 дня.HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Разработать дизайн одностраничника для ниши продажа павлинов. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. Наворотов по красоте не надо - максимально читаемый. Кнопки красные. В основном - пастельные тона. ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Вёрстка одностраничника для Лид-агентства. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. 1 страничка. Работа по безопасной сделке. Срок работы 2 дня.HTML-верстка26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Разработать дизайн одностраничника для Лид-агентства. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. Наворотов по красоте не надо - максимально читаемый. Кнопки красные. В основном - пастельные тона. Работа по ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт9 лет назад