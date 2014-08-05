hutor127

Ирина Малышева hutor127

 
58 летРоссия/Верхняя Салда
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка дизайна одностраничника

    $50

    Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Без прокруток вверх-вниз и вправо-влево. (Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей). Наворотов по красоте не надо – максимально читаемый. Простой и аккуратный.Текст “ без засечек”: примерные шрифты - ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вёрстка одностраничника

    $50

    Вёрстка одностраничника для ниши продажа павлинов. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. 1 страничка. Работа по безопасной сделке. Срок работы 2 дня.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $100

    Разработать дизайн одностраничника для ниши продажа павлинов. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. Наворотов по красоте не надо - максимально читаемый. Кнопки красные. В основном - пастельные тона. ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вёрстка одностраничника

    $50

    Вёрстка одностраничника для Лид-агентства. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. 1 страничка. Работа по безопасной сделке. Срок работы 2 дня.

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $100

    Разработать дизайн одностраничника для Лид-агентства. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. Наворотов по красоте не надо - максимально читаемый. Кнопки красные. В основном - пастельные тона. Работа по ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад