Дизайн Лендинга на тему Кондитерской

Уважаемый дизайнер. Необходимо сделать дизайн посадочной страницы для кондитерского цеха ( доставка продукции ). Что я предлагаю для Вас:

- ТЗ

- логотип

- прототип сайта

- фотографии высокого качества продукции и участников

- проф видеоролик производства

- проф видео отзывы потрибителей

Что мне нужно от Вас:

- женский пол имеет преимущество ( речь идет о сладостях )

- опыт работы и максимальное понимание лендингов, примеры таковых работ

- связь по скайпу по заранее обговоренному графику

- знание фотошопа, безусловно.

ТЗ и прототип ( ссылка на него) выкладываю сразу, остальное позже.