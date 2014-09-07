Дизайн одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен42 заявки303 просмотра

Нужен Дизайн одностраничника.

Фирма по производству брусчатки. Бюджет 2500 руб

От вас:

Опыт больше 1 года.

Рассмотрю предложения , в котором указаны срок, цена и портфолио.

11 лет назад
Levina84
Елена 
61 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$70
1 день
Спасибо, Владимир! Приятно было работать. Буду обращаться еще.
Елена - хорошая заказчица с хорошим чувством вкуса. С оплатой и связью не было никаких задержек. Благодарю за интересный проект )

Заявки фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн одностраничника.

    Дизайн одностраничника. С опытом дизайна продающих страниц от 1 года. В портфолио должны быть работы в области СРО. В отклике указывайте: 1. Стоимость Вашей работы. 2. Реальные сроки выполнения.

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перерисовать сайт в PSD с небольшими правками

    Добрый день! Требуется человек, который сможет оперативно перерисовать сайт http://www.ingpostavka.ru/ в Фотошопе в PSD-макет. Будет ряд правок - обсудим перед тем, как вы приступите. Правки из разряда - написать другой текст в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать РеДизайн шапки инет-магазина

    $100

    Необходимо сделать редизайн шапки интернет-магазина рыболовных снастей. При этом, необходимо, чтобы дизайн был в патриотичном стиле. Имеется ввиду, то, что сайт должен быть в тренде "Украина - единая страна". Например, ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фото заставка для сайта

    $20

    Добрый день! Необходимо нарисовать (собрать) фоновое изображение для сайта http://piterbu.ru/ посвященного городу Санкт-Петербургу. Размеры изображения: левая колонка 161 пиксель | прозрачная центральная область 967 пикселей | правая колонка 161 пиксель. (размеры так ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $60

    Создать дизайн одностраничника (лэндинга) в соответствии с макетом. Макет прилагается. Страницу желательно сделать в светло-синих тонах. Картинки, инфографика - на ваш вкус Дизайн дб. простым и аккуратным

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать дизайн сайта

    Нуждаюсь в доработке дизайна интернет магазина, платформа InSales. Сайт - http://masky.myinsales.com.ua/ Что нужно сделать: 1. Перенести логотип до конца вправо, вместе с значками языков. 2. При увеличении ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн страницы про прототипу и темы tb

    Здравствуйте, коллеги. Нужен дизайн сайта про прототипу http://ninjamock.com/s/ktotsg. Дизайн должен быть на базе вот этой темы для twitter bootstap. http://wrapbootstrap.com/preview/WB0B30DGR. Общий размер макета должен быть как в теме inside .container. Т.е. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен персональный Responsive Website

    $250

    Добрый день коллеги Мне нужен персоналный Responsive Website , CMS 1-5 страниц с возможностью добавления Должна быть регистрация клента с автоматическим Подтверждением и после - отправление ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад