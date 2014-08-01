Доделать дизайн сайта

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Закрыт5 заявок309 просмотров

Нуждаюсь в доработке дизайна интернет магазина, платформа InSales.

Сайт - http://masky.myinsales.com.ua/

Что нужно сделать:

1. Перенести логотип до конца вправо, вместе с значками языков.

2. При увеличении масштаба до 50% меню съезжает вниз, а логотип перескакивает влево. Нужно исправить

3. Уменьшить масштаб дизайна, чтоб визуально был больше охват. Для примера сравните мой сайт и http://rozetka.com.ua/, http://www.apple.com/.

11 лет назад
vikpet86
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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