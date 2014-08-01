Срочно внести правки в дизайн сайта

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок244 просмотра

Добрый день.

Необходимо срочно внести правки в существующий дизайн сайта.

Вся информация в ТЗ.

Также прикрепляю пример макета, который нужно править.

Остальные данные высылаются после начала сотрудничества.

Оплата по окончанию работ.

Срок 1 день.

11 лет назад
dahak
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад
$42
1 день
Спасибо Виктору за качественную работу и соблюдение сроков с опережением. Моментальное реагирование на правки, не пропадает, делает пока результат не будет устраивать. Все понравилось. Обязательно обращусь еще раз.
Отличный заказчик Я очень доволен сотрудничеством. Интересный проект. Оплата своевременная. +10

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад

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