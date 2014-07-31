Дизайн стандартного одностраничника

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок180 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо выполнить простой дизайн стандартного LP одностраничника, присутствуют таймер и форма заказа звонка. ТЗ пришлю кандидату.

Время на выполнение 5 дней.

11 лет назад
kostia313
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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