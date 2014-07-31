Есть сайт ресторана. Нужно Нарисовать страничку, где будет калькулятор для оформления заказа он-лайн. Визуально это должно выглядеть так: на странице нарисовано штук 10 вкладок (напитки, первые блюда, вторые блюда, блюда ...
Нарисовать меню для сайта
Здравствуйте. Для действующего сайта нужно нарисовать два меню:
1. Верхнее
2. Левое меню (с двумя вкладками (tabs))
Основное требование - меню должны вписываться в уже имеющийся дизайн.
Интересуют цены и сроки.
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