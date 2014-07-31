Дизайн калькулятора меню для сайта ресторана

Есть сайт ресторана.

Нужно Нарисовать страничку, где будет калькулятор для оформления заказа он-лайн.

Визуально это должно выглядеть так:

на странице нарисовано штук 10 вкладок (напитки, первые блюда, вторые блюда, блюда на мангале и т.д.) Все вкладки скрыты, под каждой вкладкой надпись "Заказано с это раздела на сумму: 0 грн."

Нажимаем на вкладк "первые блюда" и вкладка раскрывается. Пользователь видит конструкцию похожую на таблицу эксель. В таблице есть наименование блюда, выход в граммах, стоимость, кол-во порций и общая стоимость.

В конце этого раздела строка (дублируется под вкладкой, когда она закрыта) "Всего заказано с это раздела: сумма грн и кнопка "заказать".

После нажатия на кнопку "заказать" вкладка закрывается, после чего мы можем открыть другую вкладку(визуально содержимое всех вкладок одинаковы).После всех вкладок, снизу строка: Заказ на сумму: "сумма заказа со всех вкладок" и кнопка "Подтвердить заказ".

Есть лей-аут.

Если есть вопросы - пишите.

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