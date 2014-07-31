Дизайн калькулятора меню для сайта ресторана

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок130 просмотров

Есть сайт ресторана.

Нужно Нарисовать страничку, где будет калькулятор для оформления заказа он-лайн.

Визуально это должно выглядеть так:

на странице нарисовано штук 10 вкладок (напитки, первые блюда, вторые блюда, блюда на мангале и т.д.) Все вкладки скрыты, под каждой вкладкой надпись "Заказано с это раздела на сумму: 0 грн."

Нажимаем на вкладк "первые блюда" и вкладка раскрывается. Пользователь видит конструкцию похожую на таблицу эксель. В таблице есть наименование блюда, выход в граммах, стоимость, кол-во порций и общая стоимость.

В конце этого раздела строка (дублируется под вкладкой, когда она закрыта) "Всего заказано с это раздела: сумма грн и кнопка "заказать".

После нажатия на кнопку "заказать" вкладка закрывается, после чего мы можем открыть другую вкладку(визуально содержимое всех вкладок одинаковы).После всех вкладок, снизу строка: Заказ на сумму: "сумма заказа со всех вкладок" и кнопка "Подтвердить заказ".

Есть лей-аут.

Если есть вопросы - пишите.

В заявках оставляйте сроки и стоимость такой работы.

11 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн и верстка главной страницы сайта

    $100

    Требуется некий минимальный дизайн и верстка главной страницы проекта. Примерный шаблон во вложенном файле. Шаблон срисован с сайта http://www.b-kontur.ru/, примерно что-то такого типа, может попроще, хочется увидеть. Желательно, чтобы результат не был похож слишком сильно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн и вёрстка интернет-магазина на PrestaShop

    Нужен красивый и качественный дизайн (+вёрстка) для интернет-магазина на основе PrestaShop - belpro.by, учитывая дизайн всех дополнительных модулей установленных на сайте. Обязательно указывайте сумму за работу.

    PrestaShop
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка адаптивного дизайна + верстка

    Здравствуйте. Коллеги ! Приоритет будет отдаваться тем ответам и предложениям, в которых будет содержаться максимально полная информация — сроки, стоимости, портфолио и пр. Ответы типа — «готов работать» будут рассматриваться в последнюю ...

    AndroidHTMLiOSjQuery
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать дизайн на основе прототипа

    Требуется нарисовать дизайн на основе протипа (по ссылке ниже). Количество страниц: 6 Не адаптивный Прототип: pidoco.com/rabbit/invitation/aFQXYDZdGPBNsMR2Jm7hS12RxoGMI0zTTUEg0wwC П.С. Планируем дальнейшее сотрудничество.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн одностраничника (лендинга)

    $100

    Требуется сделать дизайн одностраничника. В приложении макет сайта. Основной сайт: http://new-era-ast.ru/ Необходимо: 1. Подобрать фон. 2. Подобрать шрифты, красиво все оформить. 3. Обработать фотографии ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна сайта в стиле "Дорого, классно"

    $200

    Здравствуйте! Необходимы услуги веб-дизайнера, способного сделать дизайн-макет сайта в стиле "Дорого, долго, классно". Подробнее о проекте: сайт-портфолио фирмы, занимающейся строительством саун и бань, нуждается в новом облике. Как вы понимаете, проекты по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется отрисовать тумбочки ,используя фото

    Здравствуйте. Требуется отрисовать тумбочки и верстаки с мелкими элементами. Есть фотографии этих предметов под углом. Надо сделать в фас. точнее есть вот такик картинки safe.ru/index.php?action=showCatalog&amp;subact=showTypes&amp;MID=1&amp;ID=406 и такие safe.ru/index.php?action=showCatalog&amp;subact=showTypes&amp;MID=1&amp;ID=403 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад