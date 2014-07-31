Требуется некий минимальный дизайн и верстка главной страницы проекта. Примерный шаблон во вложенном файле. Шаблон срисован с сайта http://www.b-kontur.ru/, примерно что-то такого типа, может попроще, хочется увидеть. Желательно, чтобы результат не был похож слишком сильно ...
Дизайн калькулятора меню для сайта ресторана
Есть сайт ресторана.
Нужно Нарисовать страничку, где будет калькулятор для оформления заказа он-лайн.
Визуально это должно выглядеть так:
на странице нарисовано штук 10 вкладок (напитки, первые блюда, вторые блюда, блюда на мангале и т.д.) Все вкладки скрыты, под каждой вкладкой надпись "Заказано с это раздела на сумму: 0 грн."
Нажимаем на вкладк "первые блюда" и вкладка раскрывается. Пользователь видит конструкцию похожую на таблицу эксель. В таблице есть наименование блюда, выход в граммах, стоимость, кол-во порций и общая стоимость.
В конце этого раздела строка (дублируется под вкладкой, когда она закрыта) "Всего заказано с это раздела: сумма грн и кнопка "заказать".
После нажатия на кнопку "заказать" вкладка закрывается, после чего мы можем открыть другую вкладку(визуально содержимое всех вкладок одинаковы).После всех вкладок, снизу строка: Заказ на сумму: "сумма заказа со всех вкладок" и кнопка "Подтвердить заказ".
Есть лей-аут.
Если есть вопросы - пишите.
В заявках оставляйте сроки и стоимость такой работы.
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