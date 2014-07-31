Разработка дизайна сайта в стиле "Дорого, классно"

Здравствуйте!

Необходимы услуги веб-дизайнера, способного сделать дизайн-макет сайта в стиле "Дорого, долго, классно". Подробнее о проекте: сайт-портфолио фирмы, занимающейся строительством саун и бань, нуждается в новом облике. Как вы понимаете, проекты по строительству бань и саун выходят совсем не дешевыми и сайт должен соответствовать уровню.

Чего я жду в качестве результатов работы: .psd макеты главной страницы, внутренней страницы с типографикой, страница типа "Новости" (список внутренних страниц), страница списка проектов и саму страницу проекта.

Предпочтительна черно-золотая цветовая гамма.

Что дается:

1. Сайт, которому нужен новый облик: http://9581164.ru/

2. Два сайта, с которых можно взять основную идею, концепцию дизайна и интерфейса: http://www.rado.com/ru/ и http://www.kastor.fi/