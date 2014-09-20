Требуется отрисовать тумбочки ,используя фото

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки203 просмотра

Здравствуйте. Требуется отрисовать тумбочки и верстаки с мелкими элементами. Есть фотографии этих предметов под углом. Надо сделать в фас.

точнее

есть вот такик картинки safe.ru/index.php?action=showCatalog&subact=showTypes&MID=1&ID=406

и такие safe.ru/index.php?action=showCatalog&subact=showTypes&MID=1&ID=403

а нужно для калькулятора вот так http://www.sorokin.ru/catalog/mebel_instrumentalnaya/verstaki/ (пройдите пару шагов калькулятора чтобы понять что к чему)

т.е. отрисовать каждый элемент. Но не так паршиво как на приведённом примере калькулятора.

Ну и плюс к этому надо срочно поменять фон у одной картинки. Жду ваших предложений с ценами и сроками

11 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ptaxa3o
44 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
7 дней
Наталья, большое спасибо. Надеюсь пересечёмся в скайпе и я завершу свою часть сделки. Работа была выполнена отлично
Честный заказчик, рекомендую сотрудничество. Григорий, буду рада продолжению работы.

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Ptaxa3o
44 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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