Требуется отрисовать тумбочки ,используя фото

Здравствуйте. Требуется отрисовать тумбочки и верстаки с мелкими элементами. Есть фотографии этих предметов под углом. Надо сделать в фас.

точнее

есть вот такик картинки safe.ru/index.php?action=showCatalog&subact=showTypes&MID=1&ID=406

и такие safe.ru/index.php?action=showCatalog&subact=showTypes&MID=1&ID=403

а нужно для калькулятора вот так http://www.sorokin.ru/catalog/mebel_instrumentalnaya/verstaki/ (пройдите пару шагов калькулятора чтобы понять что к чему)

т.е. отрисовать каждый элемент. Но не так паршиво как на приведённом примере калькулятора.

Ну и плюс к этому надо срочно поменять фон у одной картинки. Жду ваших предложений с ценами и сроками