Сделать дизайн лендинга - детские автокресла Смотрите тз внимательно!
Требуется отрисовать тумбочки ,используя фото
Здравствуйте. Требуется отрисовать тумбочки и верстаки с мелкими элементами. Есть фотографии этих предметов под углом. Надо сделать в фас.
точнее
есть вот такик картинки safe.ru/index.php?action=showCatalog&subact=showTypes&MID=1&ID=406
и такие safe.ru/index.php?action=showCatalog&subact=showTypes&MID=1&ID=403
а нужно для калькулятора вот так http://www.sorokin.ru/catalog/mebel_instrumentalnaya/verstaki/ (пройдите пару шагов калькулятора чтобы понять что к чему)
т.е. отрисовать каждый элемент. Но не так паршиво как на приведённом примере калькулятора.
Ну и плюс к этому надо срочно поменять фон у одной картинки. Жду ваших предложений с ценами и сроками
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