Создание посадочной страницы для cms Jimdo

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Создание посадочной страницы (landing page) по техническому заданию для cms Jimdo для версии Pro, с последующими правками и настройкой. Портфолио в Jimdo обязательно. Оплата 50% — 50% только Яндекс Деньгами.

11 лет назад
SI-IUREG
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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