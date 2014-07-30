Цель: сделать дизайн для сайта www.xxcross.ru (WordPress) Сайт должен предполагать два меню: Первое меню - темы схем для вышивки, например: - Ангелы - Бабочки - Животные и ...
Дизайн одностраничника
Сделать дизайн продающего одностраничника. Прошу указать цену и сроки
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