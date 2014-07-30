Разработка дизайна сайта по вышивке крестиком

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок224 просмотра

Цель: сделать дизайн для сайта www.xxcross.ru (WordPress)

Сайт должен предполагать два меню:

Первое меню - темы схем для вышивки, например:

- Ангелы

- Бабочки

- Животные и т.д.

Второе меню:

- Советы вышивальщицам

- Рукоделие

- Мода и красота

- Дом и семья

Второе меню должно позволять создавать подразделы, которые должны будут выводиться при наведении мыши.

Дизайн может быть из разряда премиум шаблонов с доводкой деталей и элементов. Тематика дизайна должна быть связана с рукоделием или вышивкой.

К сожалению хороших примеров не так много, но все же:

Хорошие варианты:

http://panna.ru/

http://www.bitrixtemplates.ru/templates/101/48021/ (не совсем про вышивку но типа того)

Плохие варианты:

http://nacrestike.ru/

http://www.vishivay.com/

http://www.krestic.com/

Итого, жду оценку и сроки по этапам:

1 этап - создание дизайна сайта

2 этап - создание шаблона Wordpress, таблицы стилей, установка на сайт, доводка мелочей.

Обязательно примеры работ.

WordPress
11 лет назад
admoptima
Дмитрий 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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