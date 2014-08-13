Необходимо сверстать одностраничный лэндинг, дизайн готов, исходник - psd. Функционал - отправка заявки на почту. Дизайн - см. вложение. Движок не обязателен, но желателен. В принципе, достаточно того, чтобы можно было отредактировать тексты в php. Возможны мелкие корректировки текстов ...