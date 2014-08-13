Необходимо сверстать одностраничный лэндинг, дизайн готов, исходник - psd. Функционал - отправка заявки на почту. Дизайн - см. вложение. Движок не обязателен, но желателен. В принципе, достаточно того, чтобы можно было отредактировать тексты в php. Возможны мелкие корректировки текстов ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен сайт, состоящий из 6 лэндинг-пэйдж. Компания продает продукты 1С Предприятие. Соответственно нужна 1 главная страница + 5 страниц посвященных программам 1С. Сайт будет рекламироваться через Гугл Адвордс и Яндекс директ. Побудительное действие - оставить заявку ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад
Цель: сделать дизайн для сайта www.xxcross.ru (WordPress) Сайт должен предполагать два меню: Первое меню - темы схем для вышивки, например: - Ангелы - Бабочки - Животные и т.д. Второе меню: - Советы вышивальщицам - Рукоделие - Мода и красота - Дом и семья Второе меню ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1
9 баллов
8 лет назад
все супер
Ответный отзыв
Сергей оперативно и очень аккуратно выполнил все работы по созданию лэндинга для нашей НКО "АНО Семейное Благо". Общаться и доделывать всякие мелочи было очень комфортно, Сергей все время на связи, ждать реакции не приходилось. При этом, в процессе работы мне не приходилось вступать в длительные переписки и убеждать выполнить какие-нибудь изменения, все происходило очень быстро и четко. От сотрудничества мы получили даже больше, чем хотели! Очень рекомендую Сергея в качестве исполнителя и желаю всяческих успехов и проектов. Результат работы доступен по адресу: http://www.semblago.ru/sign/