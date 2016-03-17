woltron

Сергей woltron

 
35 летУкраина/Хмельницкий
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка сайтов

Кроссбраузерная, валидная,  адаптивна, верстка сайтов, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap

woltron101.github.io

JavascriptВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLBootstrapjQuery
Отзывы заказчиков
Danator
Данила 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Скопировать landing page
Лэндинги делает быстро, правки на лету, цены адекватные. Будем работать дальше.
все отлично
Ответный отзыв
admoptima
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Верстка лэндинга
Сергей оперативно и очень аккуратно выполнил все работы по созданию лэндинга для нашей НКО "АНО Семейное Благо". Общаться и доделывать всякие мелочи было очень комфортно, Сергей все время на связи, ждать реакции не приходилось. При этом, в процессе работы мне не приходилось вступать в длительные переписки и убеждать выполнить какие-нибудь изменения, все происходило очень быстро и четко. От сотрудничества мы получили даже больше, чем хотели! Очень рекомендую Сергея в качестве исполнителя и желаю всяческих успехов и проектов. Результат работы доступен по адресу: http://www.semblago.ru/sign/
все супер
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$2/час
от $1от 1 дня
#1030