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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Лэндинги делает быстро, правки на лету, цены адекватные. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
все отлично
$1
10 баллов
8 лет назад
Сергей оперативно и очень аккуратно выполнил все работы по созданию лэндинга для нашей НКО "АНО Семейное Благо". Общаться и доделывать всякие мелочи было очень комфортно, Сергей все время на связи, ждать реакции не приходилось. При этом, в процессе работы мне не приходилось вступать в длительные переписки и убеждать выполнить какие-нибудь изменения, все происходило очень быстро и четко. От сотрудничества мы получили даже больше, чем хотели! Очень рекомендую Сергея в качестве исполнителя и желаю всяческих успехов и проектов. Результат работы доступен по адресу: http://www.semblago.ru/sign/
Ответный отзыв
все супер
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1 отзыв
$2/час
от $1от 1 дня
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