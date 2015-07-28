Danator

Данила Danator

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

https://www.weblancer.net/users/alpet/  качественно+дорого, весь спектр услуг

https://www.weblancer.net/users/Thomas_WL/    хороший сайтострой

https://www.weblancer.net/users/karver/   текста 

https://www.weblancer.net/users/4VIY/  кодер, программы, адекват!

https://www.weblancer.net/users/proger86/   норм сайты\сапорт

https://www.weblancer.net/users/hiberok/  Заебись какой кодер, парсеры и граберы

https://www.weblancer.net/users/Good-Dizayner/    лендинги, дизайн

https://www.weblancer.net/users/uzer/   СRM, да и просто норм кодер+ сайты

https://www.weblancer.net/users/bliznets/    

https://www.weblancer.net/users/Chirok/   3д модели

https://www.weblancer.net/users/joomart/   Joomla master недорого вроде

https://www.weblancer.net/users/ruby_gecko/  сайты, недорого 

Joomla
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
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  • Раскрутка сайта по всем фронтам

    Сайт производителя пластиковых окон, мебели на заказ и алюминиевых конструкций.  Провести анализ сайта, составить план раскрутки. Необходим комплексный подход: seo, SMM, контекст и тд.  Далее приступить к работе.  Жду ваших предложений.

    Поисковые системы (SEO)25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доделать сайт Wordpress

    $100

    Есть готовый сайт (WP + платный шаблон). Необходимо переделать 40-50 страниц сайта так, чтобы было "красиво": использовать по максимуму возможности темы (анимированные элементы, всплывающие, прозраные блоки и тд) У Вас полная свобода действий - хоть заново все ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настройка темы/плагинов WP: Avada + WooCommerce +WooComm ProductFilter

    $20

    Что есть: На основном домене и поддомене установлены 2 отдельных движка WP, 2 разные базы. На оба установлены: Avada (http://themeforest.net/item/avada-responsive-multipurpose-theme/2833226) WooCommerce WooCommerce ProductFilter (http://codecanyon.net/item/woocommerce-ajax-product-filter-wordpress-plugin/4640387) Задача: Скрестить эти продукты для правильного отображения фильтров. Убедительная просьба, оставлять заявки ТОЛЬКО если есть практический опыт ...

    WordPressWooCommerceAjax
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг под покрышки

    $100

    Нужен лендинг [b]БЕЗ CMS[/b] для сайта покрышек, текст можно вставить любой, сейчас копирайтим. Можно воспользоваться бесплатными шаблом бутстрапа, как вариант: http://www.markups.io/items/app-landing-page-template-for-mobile-app-website/ Хостинги\домены у меня свои, от вас требуется показать индексную страницу, после оплаты передать все файлы. Аналог wearcentr ...

    BootstrapФорма обратной связи
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скопировать landing page

    Создать страничку по аналогии:[url=http://thisisdk.com/#/POV] http://thisisdk.com/#/POV[/url] Фоновые фото\видео и текст предоставим. Жду ваших предложений по цене и срокам.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Установить, настроить и отобразить календарь, переделать лого.

    $33

    Через веблансер оформляем заявку, дальнейшее общение ТОЛЬКО через скайп. Сайт на WordPress. http://astrakhancdo.ru Справа вверху видим убогий календарь. Необходимо: установить плагин календаря (на ваш выбор) и отобразить его на сайте. Он должен сочетаться с цветовой гаммой сайта и адекватно смотреться на ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание лого по шаблону

    $5

    Есть готовое лого гиганских размеров. Задача: Создать новое лого. Необходимо подстроить его под цветовую палитру сайта и заданные размеры. Размеры 1050x360 пикселей http://astrakhancdo.ru

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка/администрирование портала (moodle)

    $300

    Имеем устанвленный движок moodle (кастомный дизайн\дефолтные настройки), есть русскоязычный сапорт/мануалы по продукту. Задача: Произвести первоначальную настройку, наполение контентом (курсы и пр.) согласно требованиям заказчика. Требования будут согласовываться по ходу проекта. В течении 3-4 недель необходимо выполнять задания заказчика ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание простенького сайта.

    $200

    1) Создание/согласование макета 2) Создание сайта на любой бесплатной CMS (joomla,drupal, etc) 3) Создание структуры меню\наполнение контентом (контент предоставляется заказчиком) Срок - 7 дней.

    JoomlaDrupal
    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание портала ЦДО на Moodle

    $1000

    Создание портала ЦДО на Moodle Стоимость: 60 000 рублей Срок выполнения: 30 дней Варианты оплаты: Возможна предоплата Способ оплаты: Банковский перевод Создание портала состоит из след. пунктов: 1) Лендинг главной страницы ЦДО 2) Рабочая область (Moodle), внесение первоначальной информации в установленную по дефолту платформу «Русский ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание статей, рерайт

    $5

    http://www.hitec.su/index.php?route=product/category&amp;path=61_98_99 4 товара без нормального описания. Объем ~ от 200 до 500 символов на каждый товар. Здача - создать описание, доноров дадим. Быстрее делаете - больше платим. В перспекиве ~100 товаров и администривароние сайта (OpenCart). Обговаривается по результатам.

    OpenCartНаписание статей
    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Администратор сайта \ контент-менеджер

    $250

    На постоянную удалённую работу ищется студент\аспирант. Требования: - знание связки joomla+virtue mart - понимание основных принципов SEO Поддержка и развитие сайта компании. Наполнение на начальном этапе (статьи + каталог), затем раскрутка. З\п зависит от Вашего желания работать. Опыт в ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Oxanasayuri
Оксана 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Доделать сайт Wordpress
Мне очень понравилось выполнять данную работу: приятное общение, интересный опыт, сама задача была поставлена четко и хорошо оплачена. Рекомендую к сотрудничеству :)
Минимум вопросов, максимум работы. Адекватная, работу выполнила полностью и в срок. Мне бы такую жену, какая она работница. Рекомендую и сам продолжаю сотрудничество.
Ответный отзыв
woltron
Сергей 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
7 баллов
8 лет назад
Скопировать landing page
все отлично
Лэндинги делает быстро, правки на лету, цены адекватные. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
svetadmin
Света 
59 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$33
10 баллов
8 лет назад
Установить, настроить и отобразить календарь, переделать лого.
Четкая и продуманная постановка задачи. Профессиональный подход. Оперативность в расчете. Рекомендую как грамотного и ответственного заказчика. Работа происходит в режиме полного взаимопонимания.
Все как всегда - быстро и качественно. В очередной раз спасибо!
Ответный отзыв
Juliasia
Юлия 
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Администратор сайта \ контент-менеджер
Требования адекватные. С оплатой проблем нет.
Более менее...
Ответный отзыв
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта Joomla + VirtueMart
Отличный работодатель. Четко ставит задачи, на все вопросы адекватно отвечает. Оплата в срок. Буду рад и дальше с ним сотрудничать.
Работы выполнены в полном объёме точно по графику. Притензий к исполнителю нет, только положительные эмоции! Быстро, качественно, недорого -> лучше не бывает
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