Через веблансер оформляем заявку, дальнейшее общение ТОЛЬКО через скайп. Сайт на WordPress. http://astrakhancdo.ru Справа вверху видим убогий календарь. Необходимо: установить плагин календаря (на ваш выбор) и отобразить его на сайте. Он должен сочетаться с цветовой гаммой сайта и адекватно смотреться на ...