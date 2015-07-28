Сайт производителя пластиковых окон, мебели на заказ и алюминиевых конструкций. Провести анализ сайта, составить план раскрутки. Необходим комплексный подход: seo, SMM, контекст и тд. Далее приступить к работе. Жду ваших предложений.
https://www.weblancer.net/users/alpet/ качественно+дорого, весь спектр услуг
https://www.weblancer.net/users/Thomas_WL/ хороший сайтострой
https://www.weblancer.net/users/karver/ текста
https://www.weblancer.net/users/4VIY/ кодер, программы, адекват!
https://www.weblancer.net/users/proger86/ норм сайты\сапорт
https://www.weblancer.net/users/hiberok/ Заебись какой кодер, парсеры и граберы
https://www.weblancer.net/users/Good-Dizayner/ лендинги, дизайн
https://www.weblancer.net/users/uzer/ СRM, да и просто норм кодер+ сайты
https://www.weblancer.net/users/bliznets/
https://www.weblancer.net/users/Chirok/ 3д модели
https://www.weblancer.net/users/joomart/ Joomla master недорого вроде
https://www.weblancer.net/users/ruby_gecko/ сайты, недорого
- Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Есть готовый сайт (WP + платный шаблон). Необходимо переделать 40-50 страниц сайта так, чтобы было "красиво": использовать по максимуму возможности темы (анимированные элементы, всплывающие, прозраные блоки и тд) У Вас полная свобода действий - хоть заново все ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Что есть: На основном домене и поддомене установлены 2 отдельных движка WP, 2 разные базы. На оба установлены: Avada (http://themeforest.net/item/avada-responsive-multipurpose-theme/2833226) WooCommerce WooCommerce ProductFilter (http://codecanyon.net/item/woocommerce-ajax-product-filter-wordpress-plugin/4640387) Задача: Скрестить эти продукты для правильного отображения фильтров. Убедительная просьба, оставлять заявки ТОЛЬКО если есть практический опыт ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
shop.avtechno.ru Работы на 10 минут, если есть опыт работы с темой Avada подробности в скриншоте. Постоплата 2000р желательно наличие телеграмаСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужен лендинг [b]БЕЗ CMS[/b] для сайта покрышек, текст можно вставить любой, сейчас копирайтим. Можно воспользоваться бесплатными шаблом бутстрапа, как вариант: http://www.markups.io/items/app-landing-page-template-for-mobile-app-website/ Хостинги\домены у меня свои, от вас требуется показать индексную страницу, после оплаты передать все файлы. Аналог wearcentr ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать страничку по аналогии:[url=http://thisisdk.com/#/POV] http://thisisdk.com/#/POV[/url] Фоновые фото\видео и текст предоставим. Жду ваших предложений по цене и срокам.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Все ТЗ в картинке в приложении. Работы на полчаса. 5 действий - 700р http://astrakhancdo.ruСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $33
Через веблансер оформляем заявку, дальнейшее общение ТОЛЬКО через скайп. Сайт на WordPress. http://astrakhancdo.ru Справа вверху видим убогий календарь. Необходимо: установить плагин календаря (на ваш выбор) и отобразить его на сайте. Он должен сочетаться с цветовой гаммой сайта и адекватно смотреться на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
Есть готовое лого гиганских размеров. Задача: Создать новое лого. Необходимо подстроить его под цветовую палитру сайта и заданные размеры. Размеры 1050x360 пикселей http://astrakhancdo.ruЛоготипы и Знаки17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Имеем устанвленный движок moodle (кастомный дизайн\дефолтные настройки), есть русскоязычный сапорт/мануалы по продукту. Задача: Произвести первоначальную настройку, наполение контентом (курсы и пр.) согласно требованиям заказчика. Требования будут согласовываться по ходу проекта. В течении 3-4 недель необходимо выполнять задания заказчика ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
1) Создание/согласование макета 2) Создание сайта на любой бесплатной CMS (joomla,drupal, etc) 3) Создание структуры меню\наполнение контентом (контент предоставляется заказчиком) Срок - 7 дней.Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
Создание портала ЦДО на Moodle Стоимость: 60 000 рублей Срок выполнения: 30 дней Варианты оплаты: Возможна предоплата Способ оплаты: Банковский перевод Создание портала состоит из след. пунктов: 1) Лендинг главной страницы ЦДО 2) Рабочая область (Moodle), внесение первоначальной информации в установленную по дефолту платформу «Русский ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
http://www.hitec.su/index.php?route=product/category&path=61_98_99 4 товара без нормального описания. Объем ~ от 200 до 500 символов на каждый товар. Здача - создать описание, доноров дадим. Быстрее делаете - больше платим. В перспекиве ~100 товаров и администривароние сайта (OpenCart). Обговаривается по результатам.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
На постоянную удалённую работу ищется студент\аспирант. Требования: - знание связки joomla+virtue mart - понимание основных принципов SEO Поддержка и развитие сайта компании. Наполнение на начальном этапе (статьи + каталог), затем раскрутка. З\п зависит от Вашего желания работать. Опыт в ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Нарисовать простенький дизайн для связки Joomla+VirtueMart и натянуть его.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад