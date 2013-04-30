Juliasia

Юлия Juliasia

 
56 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер, контент-менеджер. С опытом работы.

Опыт работы в качестве копирайтера, контент-менеджера с 2010 года.

Тематика копирайтинга: IT, туризм, экономика, производство, красота и здоровье, косметология, парфюмерия, описания товаров и услуг.

CMS, с которыми работала (наполнение сайтов): Bitrix, InSales, Wordpress, nopCommerce, OpenCart, Joomla, самописные движки.

Есть опыт подготовки данных в Excel для дальнейшей загрузки в каталог товаров интернет-магазина. Знаю HTML на уровне, необходимом для

контент-менеджера, немного знаю PHP - могу внести минимальные

корректировки в программный код. Добавлю

seo-элементы, сделаю перелинковку. Корректно и грамотно общаюсь с

клиентом.

PHPWordPressOpenCartHTMLJoomlaБитриксInSales
Отзывы заказчиков
Danator
Данила 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Администратор сайта \ контент-менеджер
Более менее...
Требования адекватные. С оплатой проблем нет.
Ответный отзыв
Noxonius
Макс 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Сбор параметров товаров в XLS таблицу.
Всё окей. Ответственно. Качественно. Добросовестно.
С Максимом очень легко работать. Заказчик подробно объясняет задание, предоставляет исчерпывающие инструкции. Приятный в общении человек. Своевременная оплата, адекватные сроки. Сотрудничество оставило только положительные впечатления.
Ответный отзыв
birh07
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Отредактировать и дополнить 31 описание категории
Юлия выполнила работу качественно и в срок как мы с ней и договаривались. Очень ответственный исполнитель , рекомендую.
Предельно понятное ТЗ, оперативные ответы на вопросы по ходу работы, быстрая оплата в полном соответствии с договором.
Ответный отзыв
Tatamatory
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Косметика
Юлия очень добросовестна и ответственна. Прекрасно справилась с проектом. Никаких вопросов и быть не могло. +5 Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем, как отменного специалиста со знанием своего дела!
Чёткие требования, быстрое принятие работы, моментальная оплата. Очень приятные впечатления от сотрудничества с Татьяной.
Ответный отзыв
777879
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Рерайт статей объемом 58к
Качество текстов отличное. Сроки соблюдены. Обязательно обращусь еще! Спасибо
Очень положительный заказчик. Конкретные требования, быстрая проверка, своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
5 отзывов
$4.5/час
от $1от 1 дня
#119
Копирайтинг
4 отзыва
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#406
Служба поддержки
нет отзывов
$4.5/час
от $1от 1 дня
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нет отзывов
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