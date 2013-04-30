Копирайтер, контент-менеджер. С опытом работы.
Опыт работы в качестве копирайтера, контент-менеджера с 2010 года.
Тематика копирайтинга: IT, туризм, экономика, производство, красота и здоровье, косметология, парфюмерия, описания товаров и услуг.
CMS, с которыми работала (наполнение сайтов): Bitrix, InSales, Wordpress, nopCommerce, OpenCart, Joomla, самописные движки.
Есть опыт подготовки данных в Excel для дальнейшей загрузки в каталог товаров интернет-магазина. Знаю HTML на уровне, необходимом для
контент-менеджера, немного знаю PHP - могу внести минимальные
корректировки в программный код. Добавлю
seo-элементы, сделаю перелинковку. Корректно и грамотно общаюсь с
клиентом.
Портфолио
- Платежная ведомость291 просмотр
- Оборотная ведомость239 просмотров
- Ведомость остатков по оплате паев242 просмотра
- Ведомость выдачи ДМЦ228 просмотров
- Ежегодный расчет арендной платы (земельный пай)217 просмотров
- Расчетный лист223 просмотра
- План счетов183 просмотра
- Договор аренды173 просмотра
- Справочник пайщиков228 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
9 лет назад
Более менее...
Ответный отзыв
Требования адекватные. С оплатой проблем нет.
$30
10 баллов
11 лет назад
Всё окей. Ответственно. Качественно. Добросовестно.
Ответный отзыв
С Максимом очень легко работать. Заказчик подробно объясняет задание, предоставляет исчерпывающие инструкции. Приятный в общении человек. Своевременная оплата, адекватные сроки. Сотрудничество оставило только положительные впечатления.
$40
10 баллов
11 лет назад
Юлия выполнила работу качественно и в срок как мы с ней и договаривались. Очень ответственный исполнитель , рекомендую.
Ответный отзыв
Предельно понятное ТЗ, оперативные ответы на вопросы по ходу работы, быстрая оплата в полном соответствии с договором.
$4
10 баллов
11 лет назад
Юлия очень добросовестна и ответственна. Прекрасно справилась с проектом. Никаких вопросов и быть не могло. +5 Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем, как отменного специалиста со знанием своего дела!
Ответный отзыв
Чёткие требования, быстрое принятие работы, моментальная оплата. Очень приятные впечатления от сотрудничества с Татьяной.
$60
10 баллов
11 лет назад
Качество текстов отличное. Сроки соблюдены. Обязательно обращусь еще! Спасибо
Ответный отзыв
Очень положительный заказчик. Конкретные требования, быстрая проверка, своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество!
Наполнение сайтов
5 отзывов
$4.5/час
от $1от 1 дня
#119
Копирайтинг
4 отзыва
$2/час
от $1от 1 дня
#406
Служба поддержки
нет отзывов
$4.5/час
от $1от 1 дня
#145
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#667