Сбор параметров товаров в XLS таблицу.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок239 просмотров

Необходимо заполнить таблицу данными по моделям техники.

Суть задачи: есть список ссылок на сайты производителей складской техники. Нужно по информации с этих сайтов заполнить таблицу - перечень моделей и их основные характеристики.

Работа простая, но рутиная (копировать - вставить). Моделей техники много. Некоторые сайты англоязычные, поэтому, хотя бы на пальцах, английский надо представлять.

Цена/сроки - ваши предложения.

12 лет назад
Noxonius
Макс 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Juliasia
Юлия 
57 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Всё окей. Ответственно. Качественно. Добросовестно.
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Заявки фрилансеров

Juliasia
Юлия 
57 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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