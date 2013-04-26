Сбор параметров товаров в XLS таблицу.

Необходимо заполнить таблицу данными по моделям техники.

Суть задачи: есть список ссылок на сайты производителей складской техники. Нужно по информации с этих сайтов заполнить таблицу - перечень моделей и их основные характеристики.

Работа простая, но рутиная (копировать - вставить). Моделей техники много. Некоторые сайты англоязычные, поэтому, хотя бы на пальцах, английский надо представлять.

Цена/сроки - ваши предложения.