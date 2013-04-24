Отредактировать excel-файл

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Закрыт6 заявок187 просмотров

надо отредактировать около 1000 строк в excel файле.

плачу 5wmz

пишите свою почту вышлю туда файл.

до полуночи жду результат и перевожу wmz.

ТЗ:

надо удалить из файла:

1. цифры в конце каждой строки

оставить без цифр

например как здесь:

молочный улун в пакетиках       58      6

молочный улун википедия 57      47

молочный улун где купить        54

молочный улун для похудения     251     135

2. удалить строки где есть слова:

свойства

википедия

фото

скачать

отзывы

состав

3. удалить строки где есть города и страны вне россии и снг

4. удалить одну из повторяющихся строк

например:

элитный китайский чай купить

элитный китайский чай купить

надо одну из них удалить

12 лет назад
gsar_skyes
Филипп 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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