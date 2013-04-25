Исполнитель для размещения объявлений

Здравствуйте! Требуется исполнитель на сайт об автомобилях, задача - ежедневно публиковать на сайте 40-50 объявлений о продаже автомобилей + готовить отчет об опубликованном (список ссылок на поставленные объявления).

Ссылки на исходники для копирования информации предоставляем.

Стоимость 1 объявления - 10 рублей.

Оплата - в тестовый период ежедневно, затем - раз в неделю.

Требуется исполнитель на длительный срок.