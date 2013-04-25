Исполнитель для размещения объявлений

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок181 просмотр

Здравствуйте! Требуется исполнитель на сайт об автомобилях, задача - ежедневно публиковать на сайте 40-50 объявлений о продаже автомобилей + готовить отчет об опубликованном (список ссылок на поставленные объявления).

Ссылки на исходники для копирования информации предоставляем.

Стоимость 1 объявления - 10 рублей.

Оплата - в тестовый период ежедневно, затем - раз в неделю.

Требуется исполнитель на длительный срок.

12 лет назад
T_Smirnova
Татьяна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$100
7 дней
Исполнительная, ответственная, жаль, что сотрудничество оказалось непродолжительным.
Большое спасибо Татьяне за работу. Материалы поставлялись почти всегда в срок, что позволяло и мне сдавать свою работу в срок. В общении никаких нареканий, Татьяна очень приятна! Извините, что ненадолго меня хватило, жду от вас других заказов :)

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад

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