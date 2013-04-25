Требуются контент менеджеры. Наполнение каталога.

О проекте

Федеральный каталог бизнес центров: www.bcbook.ru

Оплата:

Фиксированная оплата за каждую созданную (принятую администратором) страницу в размере 25 руб./шт. 2 раза в месяц 15 и 30 числа каждого месяца (или раз в неделю если так будет удобно большинству).

Что надо делать:

1. Наполнять каталог: искать, находить информацию о бизнес центрах по всей России

2. В личном кабинете каталога методом простого «копи-паста» создавать страницы бизнес центров.

Конкретнее:

Страницы создавать в соответствии с требованиями.

Админка каталога имеет подробную инструкцию.

Создание одной страницы занимает 15-20 мин.

Инструкции прикреплены к проекту

Логин, пароль получать у администратора после «приема на работу»

Требования:

Аккуратность и внимательность;

Базовые знания HTML

Не стесняясь, стучимся в скайп, тут я бываю редко.