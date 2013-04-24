Нужны услуги копирайтера

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
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Сайт на shopcms.ru

Основное содержание наполнено.

Необходимо провести "ревизию" на соответствие технической и ценовой информации.

Так как основная работа по наполнению готова, предлагаем сосредоточиться над описанием категорий и главной страницы.

Красиво и удобно составить описания категорий продукции, включив табличное, графическое и видео - содержание.

адрес: http://germo.ru/index.php

Работу надо завершить до 15 мая 2013 г.

12 лет назад
iaat
64 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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