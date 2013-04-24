наполнение автомобильного сайта объявления продажи автомобилей задача: - добавить автомобили из прибалтики без водных знаков от хозяев 100 шт
Нужны услуги копирайтера
Сайт на shopcms.ru
Основное содержание наполнено.
Необходимо провести "ревизию" на соответствие технической и ценовой информации.
Так как основная работа по наполнению готова, предлагаем сосредоточиться над описанием категорий и главной страницы.
Красиво и удобно составить описания категорий продукции, включив табличное, графическое и видео - содержание.
адрес: http://germo.ru/index.php
Работу надо завершить до 15 мая 2013 г.
Заявки фрилансеров
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