Создать макет презентационной страницы для сайта

Для размещения на сайте http://lidcap.ru/ необходимо из предложенного материала (текст, картинки) сверстать макет, который будет размещен на сайте.

Очень важно не просто накидать текст на страницу, а сделать удобочитаемый текст с картинками, поэтому особое внимание к типографике, орфографии и макетированию.

Расчетное время работы 2 часа. Бюджет: 500 р.