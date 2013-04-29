Заполнение товаров на престашоп

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок156 просмотров

Есть около 50-70 товаров

Необходимо заполнить.

Изображение - скопировать с сайта

Цену - указана в прайсе

Около 5 свойств

Скопировать описание и вкладки самовывоза и доставка.

Более подробное Тз вышлю на почту выбранному кандидату.

Исполнитель должен разбираться в админке prestashop, чтобы добавлять недостающие свойства,при необходимости.

Просьба указывать цену за добавление 1 товара.

PrestaShop
12 лет назад
dtrumnz
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$30
2 дня
Мария отлично справилась с заданием.
Спасибо за работу и своевременную оплату!

Заявки фрилансеров

lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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