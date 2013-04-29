Нужно наполнять копипастом сайт о моде. 1.Загрузить картинку, прописать теги к картинке 2.Копировать текст ,отнести в нужную рубрику. 3.Сделать ссылку, на прошлую статью или на рубрику. И ...
Заполнение товаров на престашоп
Есть около 50-70 товаров
Необходимо заполнить.
Изображение - скопировать с сайта
Цену - указана в прайсе
Около 5 свойств
Скопировать описание и вкладки самовывоза и доставка.
Более подробное Тз вышлю на почту выбранному кандидату.
Исполнитель должен разбираться в админке prestashop, чтобы добавлять недостающие свойства,при необходимости.
Просьба указывать цену за добавление 1 товара.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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