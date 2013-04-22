Наполнение магазина

Добрый день.

Требуются люди для достаточно рутинной работы - наполнение интернет-магазина товарами.

Нужно:

1. Картинка. В яндекс-картинках найти без водяного знака картинку товара. Залить ее на хостинг. Это самый времязатратный процесс.

2. Описание товара = технические характеристики. Заполнение отдельных полей в админке, не единое текстовое поле.

3. Присвоение товара категории. Категории созданы - нужно только выбрать "галочкой".

Примерно товаров 700-800. Сроки - до 3 мая.

Интересует цена за 10/100 размещений.

Магазин сделан на SimplaCMS. Для добавления товара ничего сверхестественного делать не нужно - проще Virtuemarta. Полей характеристик - до 8. В каждом поле по 1 слову.