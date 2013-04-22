Контент-менеджер: опыт яндекс-гугл-рамблер новости

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка183 просмотра

Требуется опытный контент-менеджер, который сможет получать из новостных агрегаторов Яндекс.новости, Гугл.новости и Рамблер.новости не менее 5000 переходов в сутки!

Указывайте стоимость за 1 новость с фоткой. Спасибо!

12 лет назад
Pa6oTHu4er
Вячеслав 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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