Наполнение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка235 просмотров

Требуется наполнить интернет - магазин на базе площадки http://prom.ua

Создать категории, под категории и заполнить сами карточки товаров, копипаст характеристик, фотографий и описаний с сайта поставщика. Структуру сайта вышлю по запросу.

Либо создать все это, в ексель файле - есть возможность импорта.

12 лет назад
sirius2007
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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