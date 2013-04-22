Для интернет-магазина. Есть карточка товара в ворде, в котором: 1) Описание товара отсутствует вообще 2) Описание есть, но объем текста менее 3-х абзацев 3) Описание есть, ...
Наполнение интернет-магазина
Требуется наполнить интернет - магазин на базе площадки http://prom.ua
Создать категории, под категории и заполнить сами карточки товаров, копипаст характеристик, фотографий и описаний с сайта поставщика. Структуру сайта вышлю по запросу.
Либо создать все это, в ексель файле - есть возможность импорта.
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