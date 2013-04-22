Наполнение интернет-магазина

Требуется наполнить интернет - магазин на базе площадки http://prom.ua

Создать категории, под категории и заполнить сами карточки товаров, копипаст характеристик, фотографий и описаний с сайта поставщика. Структуру сайта вышлю по запросу.

Либо создать все это, в ексель файле - есть возможность импорта.