Требуется создать карточки товара в 1С - внести в карточку картинку и характеристики товара. Изображение должно соответствовать названию товара, качественное . Специалист нужен с практическим опытом создания карточки товара в 1 С под ...
Cообщения для форума
Для развития бизнес форума требуются люди готовые создавать и развивать темы, поддерживать общение, писать интересные, осмысленные, грамотные, уникальные посты. Не копипаст!
На форуме имеются такие разделы как: торговля, реклама и маркетинг, законодательство и налоги, индивидуальное предпринимательство, банки/финансы и т.п.
Если у вас есть опыт в сфере БИЗНЕСА, открытие, ведение, либо есть работающий бизнес — тогда вы можете делиться своими знаниями и опытом.
Если же у вас нет опыта своего бизнеса, но вы уже писали и делали рерайты многих статей по теме, тогда схема работы будет следующей: идет обсуждение определенной темы и вы, на страницах интернета находите материал по теме, вникаете, делаете небольшой рерайт (примерно 50–150 знаков) для поста.
Однако, если у вас нет опыта и вам нечего показать или рассказать, если вы не уверены в своих силах – убедительная просьба не оставлять своих заявок. Не тратьте мое и свое время зря. В случае некачественной работы — оплата производиться не будет; кроме того, будет оставлен негативный отзыв.
Хорошая, качественная работа будет поощряться бонусами.
Благодарю Вас за внимание!
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