Cообщения для форума

Для развития бизнес форума требуются люди готовые создавать и развивать темы, поддерживать общение, писать интересные, осмысленные, грамотные, уникальные посты. Не копипаст!

На форуме имеются такие разделы как: торговля, реклама и маркетинг, законодательство и налоги, индивидуальное предпринимательство, банки/финансы и т.п.

Если у вас есть опыт в сфере БИЗНЕСА, открытие, ведение, либо есть работающий бизнес — тогда вы можете делиться своими знаниями и опытом.

Если же у вас нет опыта своего бизнеса, но вы уже писали и делали рерайты многих статей по теме, тогда схема работы будет следующей: идет обсуждение определенной темы и вы, на страницах интернета находите материал по теме, вникаете, делаете небольшой рерайт (примерно 50–150 знаков) для поста.

Однако, если у вас нет опыта и вам нечего показать или рассказать, если вы не уверены в своих силах – убедительная просьба не оставлять своих заявок. Не тратьте мое и свое время зря. В случае некачественной работы — оплата производиться не будет; кроме того, будет оставлен негативный отзыв.

Хорошая, качественная работа будет поощряться бонусами.

Благодарю Вас за внимание!