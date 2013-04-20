Требуется создать карточки товара в 1С - внести в карточку картинку и характеристики товара. Изображение должно соответствовать названию товара, качественное . Специалист нужен с практическим опытом создания карточки товара в 1 С под ...
Требуются контенщики в мою команду
Добрый день.
Требуется человек для наполнения сайтов. Тематики будут разные от фильмов до туризма.
На данный момент есть задание - добавить видео + одно предложение текста.
Только пишите исполнительные и не пропадающие :)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать копи-паст. Система управления modX Сроки сегодня. Оплата на вебмани по факту готовности.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
В чём заключается работа: 1. Я передаю список ссылок с картинками и называния в которое нужно переименовать картинки. Пример: break http://www.clker.com/clipart-mining-or-rock-breaking-1.html Результат: http://ev9eniy.ru/tasks/130419.svg2png/words.rar 2. Вы ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для группы тематика часы, необходима поддержка. Требуется постить 1-2 в сутки интересных постов, удаление спама, ответы на вопросы, что-нибуть интересное. Группы недавно созданы первично наполнены по 2000 оферов. Ваша цена в месяц. Могу передать ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Надо из Exel или txt заливать прайс листы на сайт. Прайсы надо обновлять раз в неделю. Прайсов много. Пишите предложение по цене.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо с одного сайта собрать 2500 контактов (емаилы)Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
Собрать контактную информацию: телефон, мыло, сайт (если есть) или адрес. Профиль компаний: 1. Водоснабжение - насосное оборудвоание. 2. Отопление - котлы, радиаторы, циркуляционные насосы, тепловые насосы. 3. Монтажные организации или ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо перенести информацию (копи-паст) с сайта http://www.vitafoods.eu.com/page.cfm/action=ExhibList/ListID=1/t=m (чуть меньше 600 контактов) в файл Exel в гугл докс (нужна почта Гугл) Оплата по окончанию или частями на яндекс деньгиНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Мебельному сайту требуется копирайтер и спец по соц.сетям в одном лице. Задачи: 1. Копирайтинг: нужно по одной статье в день на тему дизайна интерьеров и мебели. Или уникальные материалы, или рерайт англоязычных источников. Материалы ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Для РУЧНОГО добавления в каталоги сайтов, доски объявлений, каталоги пресс релизов и т.п. требуется человек. Список каталогов для постинга и загаловки объявлений с описаниями к ним и т.п. я предоставлю. От вас потребуется отчет в ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад