Требуются контенщики в мою команду

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок439 просмотров

Добрый день.

Требуется человек для наполнения сайтов. Тематики будут разные от фильмов до туризма.

На данный момент есть задание - добавить видео + одно предложение текста.

Только пишите исполнительные и не пропадающие :)

12 лет назад
Motorcool
Иван 
43 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$20
3 дня
Отличная работа.
Порядочный заказчик! Спасибо за сотрудничество :)

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masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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