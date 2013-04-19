Редактор мебельного сайта + соц. сети (SMO/SMM)

Мебельному сайту требуется копирайтер и спец по соц.сетям в одном лице. Задачи:

1. Копирайтинг: нужно по одной статье в день на тему дизайна интерьеров и мебели. Или уникальные материалы, или рерайт англоязычных источников. Материалы должны быть интересными и легко читаемыми.

2. Ведение групп в соцсетях (ВК, FB, Одноклассники, Мой Мир, блог в ЖЖ) - постинг несколько раз в день + рассылка Subscribe раз в неделю. Нужно понимание, чего хотят пользователи, умение интересно преподнести информацию + самостоятельный поиск тем и новостей. Проведение конкурсов, общение с аудиторией и т.д.

3. Подготовка пресс-релизов для размещения на других сайтах, 1 в неделю.

Обязателен опыт по всем вышеуказанным пунктам. Работа постоянная, оплата помесячная.

Жду предложения с ссылками на работы и ценой за месяц.