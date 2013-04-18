Для работы не надо знаний в программировании, дизайне или ещё что нибудь подобное. Нужно только уметь кликать по интернету. Мы дадим список с данными, которые нужно будет проверить и исправить на нашем сайте. Как это ...
Срочно собрать информацию ж/д тупики Москвы и МО
Срочно (сегодня, четверг 18 апреля) собрать из поисковиков (Яндекс, Google) актуальную информацию по ж/д тупикам в Москве и Московской области. Заполнить прилагающуюся таблицу. Начать немедленно. Называйте цену одной позиции. Обязательно указывать источник информации. Плачу электронными деньгами (Webmoney).
Интересуют: а) объявления продажи и сдачи в аренду, б) собственники тупиков (государственные учреждения - ГУП, ФГУП и т.п.).
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