Срочно собрать информацию ж/д тупики Москвы и МО

Срочно (сегодня, четверг 18 апреля) собрать из поисковиков (Яндекс, Google) актуальную информацию по ж/д тупикам в Москве и Московской области. Заполнить прилагающуюся таблицу. Начать немедленно. Называйте цену одной позиции. Обязательно указывать источник информации. Плачу электронными деньгами (Webmoney).

Интересуют: а) объявления продажи и сдачи в аренду, б) собственники тупиков (государственные учреждения - ГУП, ФГУП и т.п.).