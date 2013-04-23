Наполнить сайт на WP

Отзыв не отрицательный, потому что не хотелось бы портить репутацию Евгению, но положительных эмоций мало. Евгений поставил задачу крайне не четко, я, как смогла, догадалась, чего от меня хотят. Как только приступила к работе, сразу же (!!!) показала ему, как я делаю, чтобы он сделал замечания. На что получила - все правильно. В итоге, несколько раз пришлось переделывать структуру меню, но это ладно, мелочи, хоть и неприятные. Возникали постоянные проблемы с хостингом, из-за чего один день был практически потерян. Когда работа была уже сделана заказчик заявляет, что все неправильно! Это после 3 дней вполне адекватного обсуждения... Когда мне предложили переделать всю работу, разумеется, без дополнительной оплаты, я отказалась. Как итог: моя вина в том, что не достала сотней вопросов, чтобы добиться внятной постановки задачи. Вина заказчика в неумении ставить ту самую задачу. Потеряно 3 дня, работа сделана (хоть и не так, как выяснилось, как хотели), оплата 50% , что устроило обоих.. Искренне желаю Евгению научиться писать/давать ТЗ.