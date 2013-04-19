Поиск картинок

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Завершен10 заявок178 просмотров

Необходимо найти в google по 10 фотографий для 40 знаменитостей и рассортировать по именным папкам.

Просьба оставлять заявки с примерной стоимостью.

12 лет назад
ant_design
Антон 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Работа сделана качественно. Рекомендую!
Спасибо за интересную работу и своевременную оплату! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад