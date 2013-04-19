Поиск картинок

необходимо наполнить сайт (Joomla, Virtuemart 2) 200 карточек товара. Информация для переноса - сайт-донор. 3 картинки - фото изделия , эскиз и текстура материала, краткое описание изделия и код.
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Необходимо найти в google по 10 фотографий для 40 знаменитостей и рассортировать по именным папкам.
Просьба оставлять заявки с примерной стоимостью.
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