Перенос товаров из Virtuemart в OpenCart

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Завершен5 заявок231 просмотр

Требуется перенести 41 товар из Виртуемарта в Опенкарт.

Картинки уже загружены на сервер.

Нужно выбрать картинку, перенести краткое описание и некоторые параметры товаров.

Обязательно опыт работы с Виртуемартом и Опенкартом.

Интересует цена и срок.

Opencart
12 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$7
1 день
Очень быстро и качественно была выполнена задача, без лишних вопросов. Сергей хорошо знает движки. Всем советую.
Отличный заказчик. Все сказал, что ему нужно в итоговом виде. Быстро и проверил и произвел оплату. Всем рекомендую. С уважением, Сергей Казак.

Заявки фрилансеров

kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад