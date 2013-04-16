Здравствуйте. Требуется менеджер контента обладающий следующими качествами: - подходящий к делу с умом, здравым смыслом и смекалкой - ответственность - соблюдение сроков - добропорядочность - качество исполнения ...
Сбор информации об импортерах мед. оборудования
Требуется сформировать таблицу Excel по поставщикам медицинского оборудования.
Данные необходимо собрать в интернете, они должны быть достоверными.
Данные в таблице:
Название компании, юридического лица
Телефон, e-mail, адрес сайта
ФИО и должность руководителя
Вид деятельности
Продукт
Пример заполнения таблицы во вложении.
Стоимость работы обсуждается. Оплата подразумевается за каждые 50 контактов.
Уважаемые исполнители, указывайте цену, за которую Вы готовы выполнить работу.
Выбранный исполнитель
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