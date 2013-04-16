Сбор информации об импортерах мед. оборудования

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок200 просмотров

Требуется сформировать таблицу Excel по поставщикам медицинского оборудования.

Данные необходимо собрать в интернете, они должны быть достоверными.

Данные в таблице:

Название компании, юридического лица

Телефон, e-mail, адрес сайта

ФИО и должность руководителя

Вид деятельности

Продукт

Пример заполнения таблицы во вложении.

Стоимость работы обсуждается. Оплата подразумевается за каждые 50 контактов.

Уважаемые исполнители, указывайте цену, за которую Вы готовы выполнить работу.

12 лет назад
maria-urc
Мария 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

tauss
47 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

tauss
47 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

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