Набор в команду контентщиков

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок359 просмотров

Команда контентщиков ищет новых сотрудников на ПОЛНУЮ занятость (6-8 часов в день, 5-6 дней в неделю), всего необходимо 2-4 человек.

Что нам нужно: нам нужен человек, обладающей общей грамотностью русского языка, владеющий хорошими навыками поиска в сети Интернет, базовыми навыками работы в офисных приложения (Excel), внимательный, усидчивый, целеустремленный, аккуратный и исполнительный, важным будет умение внимательно читать задание до конца, также пригодятся базовые знания Photoshop.

Суть работы: поиск изображения, заполнение полей в таблице описания товара, в соответствии с общими правилами оформления, сдача товара менеджеру. Основные направления работы: печатная продукция, мультимедийная продукция на дисках.

О нас: мы работаем на крупный интернет-проект с книгами, дисками. Работа удаленная. Общая схема работы: получаем заказ от клиента, распределяем его между исполнителями, исполнители частями его выполняют, отчитываются менеджеру, получают новую порцию, если есть (на данный момент работа есть постоянно). Расчет с нами происходит раз в месяц. Как только мы получаем деньги от заказчика, рассчитываемся с исполнителями. С новыми контентщиками можно первоначально обсудить другие условия, пока не появится взаимное доверие.

Схема начала сотрудничества: Вы получаете тестовое задание и ТЗ. ВАЖНО! тестовое задание выполнить максимально правильно, т.к. заказчик очень трепетно относится к правильному оформлению и соблюдению правил ТЗ. Затем наш менеджер проверит, потенциальным сотрудникам укажет на все ошибки и отдаст на доработку. Мы ждем полностью выполненное и исправленное тестовое задание в итоге. Тестовые работы принимаются до вечера субботы (20.04), результаты ориентировочно в понедельник (22.04). После этого можно начинать успешно сотрудничать.

Цена: за 1 позицию 8 рублей

Наш идеальный сотрудник: девушка, правильно описывает от 100 позиций в день, работает мин. 20 дней в месяц, большую часть времени находится онлайн, может уделять 8 часов на работу в день.

Планируется, что минимум на нанятых сотрудников будет приходиться 2000 позиций в месяц.

Писать строго на адрес: [email protected]

12 лет назад
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
66 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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