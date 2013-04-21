Для интернет магазина коммерческой тематики систем кондиционирования требуется специалист для добавления товарных позиций с каталога по образцу имеющихся позиций на сайте (от 50 шт -2000). Все данные предоставляются утвержденным исполнителям. ...
Добавление товаров для интернет-магазина
Есть прайс-листы поставщиков и их сайты. В общей сложности от 500 до 1000 товаров.
Нужно:
1) в Excel добавить характеристики товаров (около 20 ячеек)
2) в ворде заполнить описание товара + технические характеристики
3) по каждому товару найти на сайтах поставщиков и сохранить 1-2-3 фотографии. Каждую из которых назвать в соответствии с названием товара
4) После выполнения п 1,2,3 по отдельным товарам нужно делать рерайт описания. Рерайт будет оплачиваться отдельно.
Цена по п.1-3: 20 рублей / 1 товар.
Обязательным условием является опыт аналогичной работы.
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