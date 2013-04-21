Добавление товаров для интернет-магазина

Есть прайс-листы поставщиков и их сайты. В общей сложности от 500 до 1000 товаров.

Нужно:

1) в Excel добавить характеристики товаров (около 20 ячеек)

2) в ворде заполнить описание товара + технические характеристики

3) по каждому товару найти на сайтах поставщиков и сохранить 1-2-3 фотографии. Каждую из которых назвать в соответствии с названием товара

4) После выполнения п 1,2,3 по отдельным товарам нужно делать рерайт описания. Рерайт будет оплачиваться отдельно.

Цена по п.1-3: 20 рублей / 1 товар.

Обязательным условием является опыт аналогичной работы.