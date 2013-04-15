Вставить статьи c advego на сайт

Требуется разместить статьи на сайт (админка сайта - самопис, похожий на joomla)

Последовательность выполнения задания:

1. С сайта advego.ru с определнного аккаунта взять статьи.

2. Зайти в админку сайта, найти необходимые разделы и внутрь этих разделов начать добавлять статьи (либо в качестве просто статей, либо в качестве разделов). При этом нужно сделать подзаголовки в h2 и избавиться от всех br-ов и span-ов в html-коде.

Тексты, полученные вами на advego, будет запрещено использовать или продавать на любых других сайтах!

Сдача-приемка работы происходит 2 раза. Требуется внимательно отнестись к работе по заказу. Если и при второй сдаче работ, будет обнаружено много ошибок, работа не будет оплачена, и заказ будет приостановлен.

Оформление сделки через сервис безопасных сделок по договору.

Более подробная информация (логин и пароль от аккаунта на advego, от админки сайта, точные разделы, куда нужно что добавить и др.) - после того, как работа будет принята на исполнение.

Всего - 37 статей.

ЦЕНА ПРОЕКТА - 370 руб.

10 руб/статья